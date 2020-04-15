2020-04-15T14:18:13+03:00
Общество

Югорчанам перечислили меры соцподдержки семьям с детьми, пожилым, безработным и ветеранам

Выплаты смягчат последствия пандемии
Руслан Савинов
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Югорчанам перечислили меры соцподдержки семьям с детьми, пожилым, безработным и ветеранамЮгорчанам перечислили меры соцподдержки семьям с детьми, пожилым, безработным и ветеранамФото: pixabay.com
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Власти Югры перечислили жителям региона реализуемые меры социальной поддержки. Пресс-служба регионального департамента соцразвития дала подробный комментарий.

Итак, четыре опережающие выплаты получили 289 тысяч югорчан на 2 млрд. рублей. По 3 тысячи рублей получили 257 тысяч неработающих югорчан к памятным и праздничным датам.

- По 75 тысяч рублей получили 76 инвалидов и участников ВОВ. 51 награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и 100 несовершеннолетних узников концлагерей, 50 тысяч рублей - 1 671 труженику тыла,20 тысяч рублей - 271 вдовам и вдовцам инвалидов и участников войны, 10 тысяч рублей - 2 579 детям погибших участников войны, 5 тысяч рублей - 159 инвалидам боевых действий, 262 родителям погибших при исполнении воинского долга, - подробно ответили в пресс службе департамента соцразвития ХМАО.

Кроме того, более 26 тысяч малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет получили выплаты в размере 7 582 рубля - это поддержка за три месяца. Более 26 тысяч малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет получили выплаты в размере 7 582 рубля - поддержка за три месяца. Наконец, более 5 тысяч малоимущих семей, ежемесячно получающих соцпомощь, получили выплаты на общую сумму более 570 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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