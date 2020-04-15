15 Апр 2020 2020-04-15T14:12:20+03:00

Пожарные тушили жилой дом в Сургуте и десятиэтажку в Нижневартовске. Фото МЧС ХМАО.

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Спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Тюменский тракт в Сургуте, накануне, 14 апреля:

- В 19:07 поступил вызов о возгорании в 17-этажном доме. Пожар локализован к 19:16, а ликвидация открытого горения в 19:17, - сообщили в пресс-службе МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

Также вчера случилось возгорание жилого десятиэтажного дома по улице Северная в Нижневартовске:

- В 16:42 (поступило сообщение о возгорании. Пожар локализован в 16:49. К тушению пожара привлекались три единицы техники и 11 человек личного состава, - уточнили огнеборцы.

Причины возгораний устанавливаются органами дознания МЧС ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU