2020-04-15T14:00:56+03:00
Общество

Югорчанам перечислили меры поддержки на период пандемии коронавируса

В регионе оказывают разные виды помощи
Руслан Савинов
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Югорчанам перечислили меры поддержки на период пандемии коронавирусаЮгорчанам перечислили меры поддержки на период пандемии коронавирусаФото: pixabay.com
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Власти ХМАО напомнили югорчанам о реализуемых мерах социальной поддержки. Пресс-служба регионального департамента соцразвития дала подробный комментарий.

- Проходит бесконтактная доставка продуктов, в том числе с привлечением волонтеров. Помощь оказана уже более семи тысячам граждан в период пандемии, - сообщили в департаменте соцразвития.

Также оказывается психологическая поддержка: более двух тысяч югорчан в возрасте 65+ воспользовались ею.

Напомним читателям телефоны горячих линий помощи:

8-800-301-68-88 –Единая «Горячая линия» в Югре по COVID-19

8-800-100-86-03 – «Горячая линия» Депздрава Югры

8-800-100-05-30 – Фонд социального страхования по Югре

8-800-101-01-01 – Фонд поддержки предпринимательства Югры

8-800-555-49-43 – «Горячая линия» Роспотребнадзора РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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