Югорчанам перечислили меры поддержки на период пандемии коронавируса
Власти ХМАО напомнили югорчанам о реализуемых мерах социальной поддержки. Пресс-служба регионального департамента соцразвития дала подробный комментарий.
- Проходит бесконтактная доставка продуктов, в том числе с привлечением волонтеров. Помощь оказана уже более семи тысячам граждан в период пандемии, - сообщили в департаменте соцразвития.
Также оказывается психологическая поддержка: более двух тысяч югорчан в возрасте 65+ воспользовались ею.
Напомним читателям телефоны горячих линий помощи:
8-800-301-68-88 –Единая «Горячая линия» в Югре по COVID-19
8-800-100-86-03 – «Горячая линия» Депздрава Югры
8-800-100-05-30 – Фонд социального страхования по Югре
8-800-101-01-01 – Фонд поддержки предпринимательства Югры
8-800-555-49-43 – «Горячая линия» Роспотребнадзора РФ
ИСТОЧНИК KP.RU