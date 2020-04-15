В ХМАО запустили систему самоконтроля югорчан
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание по обсуждению информационно-аналитической системы самоконтроля граждан в условиях повышенной готовности.
- Система подготовлена, и в настоящее время департамент информационных технологий и цифрового развития округа проводит ее тестирование, - подчеркнула Наталья Комарова.
- Интерфейс системы простой, понятный, доступный. Оформление заявки происходит тремя способами. Через сайт, мобильное приложение «Госуслуги Югры». Если у человека нет гаджета, или он не умеет пользоваться интернетом, можно позвонить на единый номер горячей линии 8 800 301 68 88 и оставить заявку. Заявки автоматически попадают в единую созданную систему, - отметил директор департамента информационных технологий региона Павел Ципорин.
Известно, что система интегрирована с комплексом «Безопасный город»:
- Нам очень важно мониторить ситуацию. Это наша общая безопасность, - подчеркнул Ципорин.
ИСТОЧНИК KP.RU