В ХМАО запустили систему самоконтроля югорчан

15 Апр 2020 2020-04-15T13:45:43+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание по обсуждению информационно-аналитической системы самоконтроля граждан в условиях повышенной готовности.

- Система подготовлена, и в настоящее время департамент информационных технологий и цифрового развития округа проводит ее тестирование, - подчеркнула Наталья Комарова.

- Интерфейс системы простой, понятный, доступный. Оформление заявки происходит тремя способами. Через сайт, мобильное приложение «Госуслуги Югры». Если у человека нет гаджета, или он не умеет пользоваться интернетом, можно позвонить на единый номер горячей линии 8 800 301 68 88 и оставить заявку. Заявки автоматически попадают в единую созданную систему, - отметил директор департамента информационных технологий региона Павел Ципорин.

Известно, что система интегрирована с комплексом «Безопасный город»:

- Нам очень важно мониторить ситуацию. Это наша общая безопасность, - подчеркнул Ципорин.

ИСТОЧНИК KP.RU