2020-04-15T13:45:43+03:00
Общество

В ХМАО запустили систему самоконтроля югорчан

Комплекс интегрирован с «Безопасным городом»
Руслан Савинов
Поделиться:
В ХМАО запустили систему самоконтроля югорчан. Фото правительства ХМАО.В ХМАО запустили систему самоконтроля югорчан. Фото правительства ХМАО.
Изменить размер текста:

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание по обсуждению информационно-аналитической системы самоконтроля граждан в условиях повышенной готовности.

- Система подготовлена, и в настоящее время департамент информационных технологий и цифрового развития округа проводит ее тестирование, - подчеркнула Наталья Комарова.

- Интерфейс системы простой, понятный, доступный. Оформление заявки происходит тремя способами. Через сайт, мобильное приложение «Госуслуги Югры». Если у человека нет гаджета, или он не умеет пользоваться интернетом, можно позвонить на единый номер горячей линии 8 800 301 68 88 и оставить заявку. Заявки автоматически попадают в единую созданную систему, - отметил директор департамента информационных технологий региона Павел Ципорин.

Известно, что система интегрирована с комплексом «Безопасный город»:

- Нам очень важно мониторить ситуацию. Это наша общая безопасность, - подчеркнул Ципорин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, кто лучший врач-терапевт Югры
Югорчанам перечислили меры соцподдержки семьям с детьми, пожилым, безработным и ветеранам
Пожарные тушили жилой дом в Сургуте и десятиэтажку в Нижневартовске
Югорчанам перечислили меры поддержки на период пандемии коронавируса
В ХМАО запустили систему самоконтроля югорчан
Дороги к медучреждениям в Нижневартовске отремонтируют в первоочередном порядке
Звуки югорской цитры можно услышать онлайн
В Нефтеюганске стартовала массовая уборка
Плавучая поликлиника в Югре начнет работать с 30 мая
В больнице Ханты-Мансийска стали применяют мощный способ лечения рака печени
Банда пьяниц ограбила магазин в Нижневартовске
В Югре закрыли православные храмы для посещения
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 71 человек
Опыт Югры в вопросах тушения лесных пожаров признали одним из лучших в России
Сургутянин пытался убить бывшую жену и соседку
Депутаты Сургута поддержали послабления для бизнеса
Губернатор ХМАО назвала себя одним из волонтеров
Югорчанам рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону
Югорских водителей ждет поголовная проверка на алкотестере
В Мегионе ужесточили контроль за детьми, нарушающими самоизоляцию
Пенсионер на «Мицубиси» спровоцировал ДТП в Сургутском районе
Погода в Югре 15 апреля: местами дождь со снегом и слабый туман
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 56 человек
Регоператор Югры предоставит бизнесу льготу
Реставрацию Мемориала Славы завершают в Сургуте