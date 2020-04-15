Дороги к медучреждениям в Нижневартовске отремонтируют в первоочередном порядке
Власти Нижневартовска пообещали, что улицы Ленина, Нефтяников и Маршала Жукова станут комфортнее и безопаснее.
- Эти нижневартовские магистрали ведут к важнейшим соцобъектам, в частности больницам и другим лечебно-профилактическим учреждениям, - напомнили в пресс-службе администрации города.
Известно, что один из самых больших объемов работ предстоит выполнить по улице Ленина: обновят почти 2 км проезжей части - от улицы Кузоваткина до проспекта Победы и от улицы Нефтяников до улицы Дружбы Народов
Также обновят дорогу по улице Маршала Жукова, от улицы Омской до улицы Ленина. Кроме того заасфальтируют проезд по улице Нефтяников.
ИСТОЧНИК KP.RU