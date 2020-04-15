15 Апр 2020 2020-04-15T13:06:58+03:00

Дороги к медучреждениям в Нижневартовске отремонтируют в первоочередном порядке. Фото администрации города.

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Власти Нижневартовска пообещали, что улицы Ленина, Нефтяников и Маршала Жукова станут комфортнее и безопаснее.

- Эти нижневартовские магистрали ведут к важнейшим соцобъектам, в частности больницам и другим лечебно-профилактическим учреждениям, - напомнили в пресс-службе администрации города.

Известно, что один из самых больших объемов работ предстоит выполнить по улице Ленина: обновят почти 2 км проезжей части - от улицы Кузоваткина до проспекта Победы и от улицы Нефтяников до улицы Дружбы Народов

Также обновят дорогу по улице Маршала Жукова, от улицы Омской до улицы Ленина. Кроме того заасфальтируют проезд по улице Нефтяников.

ИСТОЧНИК KP.RU