Звуки югорской цитры можно услышать онлайн

15 Апр 2020 2020-04-15T12:59:18+03:00

А вы раньше слышали о санквылтапе?

Изменить размер текста: A A

Югорский инструмент санквылтап за богатое звучание называют югорская цитра и сибирская лира. Сами создатели именуют его санквылтап, что переводится с мансийского как «звенящая доска». Подробнее о не рассказали сотрудники Окружного дома народного творчества ХМАО.

- Санквылтап – мансийский национальный пятиструнный инструмент, напоминающий форму лодки. В прежние времена струны для него делали из оленьих сухожилий, а крепили их при помощи косточек из утиных ножек. В наши дни используют стальные струны и гитарные или фортепианные колки, - рассказали специалисты.

Отмечается, что звучание зависит от региона, мастера и от того к какому народу он относится.

Один из руководителей окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов Алексей Рещиков в видео уроке рассказал о том, каким должно быть дерево для санквылтапа, какие взять струны и как правильно играть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/773270" frameborder="0"></iframe> Музыкальный инструмент санквылтап.

ИСТОЧНИК KP.RU