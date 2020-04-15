2020-04-15T12:59:18+03:00
Общество

Звуки югорской цитры можно услышать онлайн

А вы раньше слышали о санквылтапе?
Руслан Савинов
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Звуки югорской цитры можно услышать онлайн. Скриншот видеоЗвуки югорской цитры можно услышать онлайн. Скриншот видео
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Югорский инструмент санквылтап за богатое звучание называют югорская цитра и сибирская лира. Сами создатели именуют его санквылтап, что переводится с мансийского как «звенящая доска». Подробнее о не рассказали сотрудники Окружного дома народного творчества ХМАО.

- Санквылтап – мансийский национальный пятиструнный инструмент, напоминающий форму лодки. В прежние времена струны для него делали из оленьих сухожилий, а крепили их при помощи косточек из утиных ножек. В наши дни используют стальные струны и гитарные или фортепианные колки, - рассказали специалисты.

Отмечается, что звучание зависит от региона, мастера и от того к какому народу он относится.

Один из руководителей окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов Алексей Рещиков в видео уроке рассказал о том, каким должно быть дерево для санквылтапа, какие взять струны и как правильно играть.

Музыкальный инструмент санквылтап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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