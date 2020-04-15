В Нефтеюганске стартовала массовая уборка

15 Апр 2020 2020-04-15T12:51:29+03:00

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В Нефтеюганске по причине ранней весны в регионе к генеральной уборке улиц и дорог коммунальные службы приступили раньше обычного. Подробнее об этом сообщил паблик в соцсети «ВКонтакте» «Это Юганск, детка Нефтеюганск»

- Сейчас подрядчики работают в рамках договоров на содержание дорожной сети и земель общего пользования, - гласят источники паблика.

Добавим, что жители города могут обращаться с вопросами или жалобами о фактах некачественной уборки территорий и дорог по телефонам: 23-22-97, 23-08 67.

Также напомним, что регоператор Югры предоставит бизнесу льготу по вывозу мусора. Однако есть определенные условия. Подробности в нашем материале.

https://www.ugra.kp.ru/online/news/3836206/

ИСТОЧНИК KP.RU