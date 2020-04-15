2020-04-15T12:29:25+03:00
Общество

Плавучая поликлиника в Югре начнет работать с 30 мая

Летняя навигация «Николая Пирогова» не за горами
Руслан Савинов
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Плавучая поликлиника в Югре начнет работать с 30 мая. Фото правительства ХМАО.Плавучая поликлиника в Югре начнет работать с 30 мая. Фото правительства ХМАО.
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В Ханты-мансийском автономном округе с 30 мая начнет работать в режиме летней навигации плавполиклиника «Николай Пирогов».

- Первая остановка – 1 июня в поселке Луговой Кондинского района. Почти за 5 месяцев работы специалисты передвижного медицинского центра побывают в 47 населенных пунктах региона. Перед выходом в рейс сотрудников поликлиники протестируют на COVID-19, - сообщили власти Югры.

Известно, что в составе медицинской бригады будут: терапевт, хирург, врач общей практики, невролог, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, врач-лаборант, врач-гинеколог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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