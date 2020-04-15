В больнице Ханты-Мансийска стали применяют мощный способ лечения рака печени
Первичный рак печени занимает третье место по смертности среди всех онкологических заболеваний. Об этом напомнила пресс-служба депздрава ХМАО.
- В 80% случаев он выявляется на III и IV стадии, так как до этих стадий опухоль проявляется бессимптомно. Заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 3-6 человек. Причинами возникновения заболевания служат вирусные гепатиты В, С, цирроз печени, хронические воспалительные процессы в желчевыводящих протоках, - пояснили медики.
Отмечается, что в рентгенологическом отделении окружной клинической больницы Ханты-Мансийска для пациентов с 2015 года применяется высокоэффективный способ лечения - химиоэмболизация опухолевых артерий печени.
- Терапию выполняют через прокол в бедренной артерии, - пояснил врач–рентгенохирург клиники Павел Кан.
Добавим, что вся высокотехнологичная помощь в клинической больнице Ханты-Мансийска доступна югорчанам бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU