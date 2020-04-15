2020-04-15T12:09:24+03:00
Происшествия

Банда пьяниц ограбила магазин в Нижневартовске

Подозреваемые под подпиской о невыезде
Руслан Савинов
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Банда пьяниц ограбила магазин в НижневартовскеБанда пьяниц ограбила магазин в НижневартовскеФото: pixabay.com
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В Югре за прошедшие сутки, 14 апреля, случилось 59 преступлений. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 30 нарушений закона, из них: семь краж, грабеж, вымогательство.

Так, например, возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего вартовчанина, который в квартире жилого дома похитил сотовый телефон. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.

Там же, в Нижневартовске, сотрудники уголовного розыска задержали другого 19-летнего гражданина и двоих несовершеннолетних за воровство. Подозреваемые взломали входную дверь магазина по улице Ленина и похитили алкоголь на сумму более девяти тысяч рублей. Преступники сейчас под подпиской о невыезде.

Также известно, что накануне в Югре раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления и выявлено более девяти тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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