2020-04-15T11:02:25+03:00
Общество

В Югре закрыли православные храмы для посещения

Теле – и интернет - трансляции могут помочь в этой ситуации
Руслан Савинов
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В Югре закрыли православные храмы для посещенияВ Югре закрыли православные храмы для посещенияФото: pixabay.com
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В ХМАО временно приостановили посещение всех сооружений Ханты-Мансийской митрополии. Об этом стало известно от пресс-службы епархии.

Отметим, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский, глава Ханты-Мансийской митрополии Павел призвал прихожан воздержаться от посещения храмов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Однако помолиться жители региона могут через телетрансляцию богослужений из Воскресенского кафедрального собора Ханты-Мансийска, например, в группе «Ханты-Мансийская митрополия» в социальной сети «ВКонтакте».

А чтобы подготовиться к наступающей Пасхе мы собрали для читатей советы, как правильно выбрать качественные продукты к празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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