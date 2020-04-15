15 Апр 2020 2020-04-15T11:02:25+03:00

В Югре закрыли православные храмы для посещения Фото: pixabay.com

Теле – и интернет - трансляции могут помочь в этой ситуации

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В ХМАО временно приостановили посещение всех сооружений Ханты-Мансийской митрополии. Об этом стало известно от пресс-службы епархии.

Отметим, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский, глава Ханты-Мансийской митрополии Павел призвал прихожан воздержаться от посещения храмов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Однако помолиться жители региона могут через телетрансляцию богослужений из Воскресенского кафедрального собора Ханты-Мансийска, например, в группе «Ханты-Мансийская митрополия» в социальной сети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU