В Югре закрыли православные храмы для посещения
В ХМАО временно приостановили посещение всех сооружений Ханты-Мансийской митрополии. Об этом стало известно от пресс-службы епархии.
Отметим, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский, глава Ханты-Мансийской митрополии Павел призвал прихожан воздержаться от посещения храмов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Однако помолиться жители региона могут через телетрансляцию богослужений из Воскресенского кафедрального собора Ханты-Мансийска, например, в группе «Ханты-Мансийская митрополия» в социальной сети «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU