2020-04-15T10:46:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 71 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 15 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 71 человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 71 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 апреля 2020 года: 71 человек. За сутки прирост количества пациентов составил 15 новых случаев.

Однако есть и хорошие новости: к настоящему моменту количество полностью выздоровевших в Югре увеличилось до 15 человек, их выписали из медучреждений.

- Относительно состояния 41 пациента: три - в тяжелом состоянии, двое из них на аппарате ИВЛ, 38 - в состоянии средней и легкой степени тяжести, - сообщили в пресс-службе депздрава ХМАО.

Всего по России за последние сутки подтверждены 3388 случаев новой коронавирусной инфекции в 65 регионах, при этом выздоровели 292 человека. В совокупности в РФ зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек. К сожалению, за сутки по стране 28 пациентов скончались.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 71 случай заболевания, 15 человек полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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