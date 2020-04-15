2020-04-15T10:33:20+03:00
Общество

Опыт Югры в вопросах тушения лесных пожаров признали одним из лучших в России

Пожароопасный период в регионе начнется с 25 апреля
Руслан Савинов
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Опыт Югры в вопросах тушения лесных пожаров признали одним из лучших в РоссииОпыт Югры в вопросах тушения лесных пожаров признали одним из лучших в РоссииФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в совещании, которое провела заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Мероприятие было посвящено готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону в лесах в 2020 году.

Заместитель председателя правительства РФ обратила внимание, что в ХМАО сложился успешный опыт в этом направлении деятельности. В свою очередь Наталья Комарова отметила, что пожароопасный период в Югре начнется с 25 апреля, выод сделан на основании метеопрогнозов:

- В ходе подготовки к пожароопасному периоду утвержден план тушения лесных пожаров. Для этого привлекут 1694 человека и 1228 единиц техники. Дополнительно к работникам Авиабазы по традиции, к этой работе подключатся добровольные пожарные. В 2020 году это 430 человек. Также заключены соглашения с 10 казачьими обществами, - рассказала глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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