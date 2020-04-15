Сургутянин пытался убить бывшую жену и соседку
Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 43 – летнего местного жителя. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину обвиняют по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
Следствие установило, что в декабре 2019 года пьяный сургутянин взял кухонный нож и напал на бывшую жену и соседку, проживающую с ними в коммунальной квартире.
- Обвиняемый нанес каждой женщине не менее трех ударов. Одна из потерпевших успела выбежать из квартиры и позвать на помощь, - пояснили в прокуратуре ХМАО.
К счастью, потерпевшим вовремя успели оказать медицинскую помощь.
Судом заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU