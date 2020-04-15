2020-04-15T10:08:50+03:00
Общество

Депутаты Сургута поддержали послабления для бизнеса

Одно из решений: предоставить отсрочку арендной платы
Руслан Савинов
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Депутаты Сургута поддержали послабления для бизнеса. Фото пресс-службы думы Сургута.Депутаты Сургута поддержали послабления для бизнеса. Фото пресс-службы думы Сургута.
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В новом формате, режиме видеосвязи, впервые прошло 34-ое заседание думы Сургута накануне, 14 апреля.

Одно из принятых решений было направлено на то, чтобы облегчить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес в условиях пандемии

- Прошло внесение изменений в методику расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом на территории города. Предлагается данной категории предоставить отсрочку арендной платы, начисленной по договорам аренды за период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года, и рассрочку ее уплаты не позднее до 1 января 2023 года, - сообщила пресс-служба сургутской думы.

Известно, что отсрочка коснется коммерсантов в таких сферах как: пассажирские перевозки, туризм, культурно-оздоровительная деятельность, общепит, гостиничные услуги, досуг и развлечения, допобразование и прочие.

Также был принят проект решения по изменению порядка определения размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставленные в аренду без проведения торгов.

О результатах прочих принятых решений можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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