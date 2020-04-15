Губернатор ХМАО назвала себя одним из волонтеров
Губернатор Югры Наталья Комарова подключилась к волонтерской работе на время режима повышенной готовности в регионе.
- Я волонтер. Поэтому готова полчаса в день общаться с нашими земляками. Хотелось бы быть полезной и в этом отношении, – заявила Комарова. Она предложила руководителям муниципалитетов поддержать эту инициативу.
На заседании оперативного штаба под председательством губернатора также зашла речь о поддержке населения в сложившихся условиях:
- На системной основе помощь оказывается восьми тысячам югорчан, которым осуществляется бесконтактная доставка продуктов питания, товаров первой необходимости. Из них более 6700 человек – граждане старше 65 лет, 359 – имеющие хронические заболевания, свыше 300 семей с детьми. В этой работе, помимо основных специалистов, задействованы около 700 волонтеров, - подчеркнула директор департамента соцразвития Тереза Пономарева.
ИСТОЧНИК KP.RU