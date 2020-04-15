Губернатор ХМАО назвала себя одним из волонтеров

15 Апр 2020 2020-04-15T09:51:31+03:00

Наталья Комарова: «Хотелось бы быть полезной и в этом отношении»

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Губернатор Югры Наталья Комарова подключилась к волонтерской работе на время режима повышенной готовности в регионе.

- Я волонтер. Поэтому готова полчаса в день общаться с нашими земляками. Хотелось бы быть полезной и в этом отношении, – заявила Комарова. Она предложила руководителям муниципалитетов поддержать эту инициативу.

На заседании оперативного штаба под председательством губернатора также зашла речь о поддержке населения в сложившихся условиях:

- На системной основе помощь оказывается восьми тысячам югорчан, которым осуществляется бесконтактная доставка продуктов питания, товаров первой необходимости. Из них более 6700 человек – граждане старше 65 лет, 359 – имеющие хронические заболевания, свыше 300 семей с детьми. В этой работе, помимо основных специалистов, задействованы около 700 волонтеров, - подчеркнула директор департамента соцразвития Тереза Пономарева.

ИСТОЧНИК KP.RU