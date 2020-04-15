2020-04-15T09:36:46+03:00
Общество

Югорчанам рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону

Советы МЧС актуальны всегда
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанам рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону. Фото МЧС ХМАО.Югорчанам рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону. Фото МЧС ХМАО.
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют в первую очередь обратить внимание на пожарную безопасность дачных участков.

- В первую очередь нужно проверить электрические приборы, печное отопление и газовое оборудование, которое находилось без присмотра всю зиму. Проведите осмотр, если возникли подозрения, пригласите специалистов для ремонта, - начали свой рассказ эксперты.

Особо отмечается, что снизить риск возгорания на участке можно, если удалить на территории и вокруг нее всю сухую траву.

- Чтобы быть готовым в случае пожара, на дачах должны быть бочки с водой либо огнетушитель или же ящик с песком, которым можно быстро погасить огонь, - уточнили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре закрыли православные храмы для посещения
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 71 человек
Опыт Югры в вопросах тушения лесных пожаров признали одним из лучших в России
Сургутянин пытался убить бывшую жену и соседку
Депутаты Сургута поддержали послабления для бизнеса
Губернатор ХМАО назвала себя одним из волонтеров
Югорчанам рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону
Югорских водителей ждет поголовная проверка на алкотестере
В Мегионе ужесточили контроль за детьми, нарушающими самоизоляцию
Пенсионер на «Мицубиси» спровоцировал ДТП в Сургутском районе
Погода в Югре 15 апреля: местами дождь со снегом и слабый туман
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 56 человек
Регоператор Югры предоставит бизнесу льготу
Реставрацию Мемориала Славы завершают в Сургуте