Югорчанам рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют в первую очередь обратить внимание на пожарную безопасность дачных участков.
- В первую очередь нужно проверить электрические приборы, печное отопление и газовое оборудование, которое находилось без присмотра всю зиму. Проведите осмотр, если возникли подозрения, пригласите специалистов для ремонта, - начали свой рассказ эксперты.
Особо отмечается, что снизить риск возгорания на участке можно, если удалить на территории и вокруг нее всю сухую траву.
- Чтобы быть готовым в случае пожара, на дачах должны быть бочки с водой либо огнетушитель или же ящик с песком, которым можно быстро погасить огонь, - уточнили спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU