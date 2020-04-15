Югорчанам рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону

15 Апр 2020 2020-04-15T09:36:46+03:00

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Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют в первую очередь обратить внимание на пожарную безопасность дачных участков.

- В первую очередь нужно проверить электрические приборы, печное отопление и газовое оборудование, которое находилось без присмотра всю зиму. Проведите осмотр, если возникли подозрения, пригласите специалистов для ремонта, - начали свой рассказ эксперты.

Особо отмечается, что снизить риск возгорания на участке можно, если удалить на территории и вокруг нее всю сухую траву.

- Чтобы быть готовым в случае пожара, на дачах должны быть бочки с водой либо огнетушитель или же ящик с песком, которым можно быстро погасить огонь, - уточнили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU