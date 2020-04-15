Югорских водителей ждет поголовная проверка на алкотестере

15 Апр 2020 2020-04-15T09:31:58+03:00

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Управление ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу 17 апреля 2020 года проведет тотальную проверку водителей на уровень алкогольного опьянения в крови.

Проверка будет проводиться на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД Югры.

- Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей навыков поведения на автодорогах, - пояснили госавтоинспекторы.

Напомним, накануне, 14 апреля, на дорогах задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU