Югорских водителей ждет поголовная проверка на алкотестере
Управление ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу 17 апреля 2020 года проведет тотальную проверку водителей на уровень алкогольного опьянения в крови.
Проверка будет проводиться на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД Югры.
- Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей навыков поведения на автодорогах, - пояснили госавтоинспекторы.
Напомним, накануне, 14 апреля, на дорогах задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU