15 Апр 2020 2020-04-15T09:23:34+03:00

В Мегионе ужесточили контроль за детьми, нарушающими самоизоляцию

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В период режима повышенной самоизоляции в Мегионе принято решение усилить контроль за детьми, находящимися на улице. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- В отделе по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Мегиона организована работа горячей телефонной линии по приему обращений граждан о нарушении детьми режима самоизоляции и нахождении их на улице. Номера телефонов: 3-32-55 с 9.00 до 17.00; 112 – с 17.00 до 9.00, - сообщили власти Мегиона

Специалисты КДН и полицейские, а также сотрудники департамента города вместе с общественниками проводят ежедневное патрулирование улиц:

- Мы ищем детей, находящихся вне дома, информируем родителей об административной ответственности. Работа в этом направлении продолжится, - пояснили участники патрулей.

ИСТОЧНИК KP.RU