Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 56 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 апреля 2020 года: 56 человек. За прирост составил 15 новых случаев, из них:
- В Ханты- Мансийском районе - четыре, в Ханты - Мансийске -один, в Сургуте - три, в Когалыме - один, в Мегионе – четыре, в Нижневартовске - один, в Березово - один . Из 15 зарегистрированных очагов - четыре завозные. Завоз произошел из Доминиканы в Когалым и поселок Берёзово, из Таиланда в Ханты-Мансийск и один очаг - два случая завезены из Москвы, - пояснили в региональном департаменте здравоохранения.
По словам главы депздрава ХМАО Алексея Добровольского, девять югорчан полностью выздоровели и находятся дома.
- Мы подготовили дополнительные койки, сформировали команды специалистов, у нас есть более 300 трехсот аппаратов ИВЛ в инфекционных госпиталях для этой категории пациентов. Заболевших становится больше, случаев инфекции больше, - предостерег Добровольский.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 56 случаев заболевания, девять человек полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 4 287 жителей региона, а 8 175 югорчан сняты с медицинского наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»