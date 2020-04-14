14 Апр 2020 2020-04-14T22:58:25+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 56 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 15 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 апреля 2020 года: 56 человек. За прирост составил 15 новых случаев, из них:

- В Ханты- Мансийском районе - четыре, в Ханты - Мансийске -один, в Сургуте - три, в Когалыме - один, в Мегионе – четыре, в Нижневартовске - один, в Березово - один . Из 15 зарегистрированных очагов - четыре завозные. Завоз произошел из Доминиканы в Когалым и поселок Берёзово, из Таиланда в Ханты-Мансийск и один очаг - два случая завезены из Москвы, - пояснили в региональном департаменте здравоохранения.

По словам главы депздрава ХМАО Алексея Добровольского, девять югорчан полностью выздоровели и находятся дома.

- Мы подготовили дополнительные койки, сформировали команды специалистов, у нас есть более 300 трехсот аппаратов ИВЛ в инфекционных госпиталях для этой категории пациентов. Заболевших становится больше, случаев инфекции больше, - предостерег Добровольский.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 56 случаев заболевания, девять человек полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 4 287 жителей региона, а 8 175 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU