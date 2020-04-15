15 Апр 2020 2020-04-15T05:02:02+03:00

Погода в Югре 15 апреля: местами дождь со снегом и слабый туман Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 15 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет дождь со снегом, слабый туман. Ветер восточный 2 – 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, +3 градуса, днем +2, +7 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают дождь со снегом. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +7 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и не ожидается осадков. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +4 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и без осадков. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит +5, +6 градусов.

На Руси этот день называли «Тит Ледолом». По погоде отмечали: если к Титу лед еще не сошел - значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU