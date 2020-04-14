Регоператор Югры предоставит бизнесу льготу

14 Апр 2020 2020-04-14T18:31:38+03:00

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Региональный оператор по обращению с отходами в Югре предоставит юрлицам возможности рассрочки платежей при заключении договоров. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы «Югра-Экология».

- Предприниматели могут рассчитывать на рассрочку платежей до трех месяцев. Кроме того, возможны иные индивидуальные условия для каждого обратившегося юрлица. Эти условия предусмотрены акцией для «Тают пени», - пояснили представители регоператора.

- В период самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса «Югра-Экология» работает в прежнем режиме. Мусор сам себя не вывезет, меньше его не стало, поэтому наши сотрудники ежедневно выходят на маршруты, – уточнил руководитель регионального оператора Максим Медведев.

Более подробную информацию физические и юрлица могут узнать по телефону: 8 800 222 11 86.

ИСТОЧНИК KP.RU