Регоператор Югры предоставит бизнесу льготу
Региональный оператор по обращению с отходами в Югре предоставит юрлицам возможности рассрочки платежей при заключении договоров. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы «Югра-Экология».
- Предприниматели могут рассчитывать на рассрочку платежей до трех месяцев. Кроме того, возможны иные индивидуальные условия для каждого обратившегося юрлица. Эти условия предусмотрены акцией для «Тают пени», - пояснили представители регоператора.
- В период самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса «Югра-Экология» работает в прежнем режиме. Мусор сам себя не вывезет, меньше его не стало, поэтому наши сотрудники ежедневно выходят на маршруты, – уточнил руководитель регионального оператора Максим Медведев.
Более подробную информацию физические и юрлица могут узнать по телефону: 8 800 222 11 86.
ИСТОЧНИК KP.RU