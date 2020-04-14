Реставрацию Мемориала Славы завершают в Сургуте
В Сургуте несмотря на режим самоизоляции продолжают готовиться к предстоящей годовщине Великой Победы. Сегодня, 14 апреля, мэр города Вадим Шувало вместе со своим заместителем Владимиром Шмидтом проверил состояние Мемориала Славы.
- Большая часть реставрационных работ была завершена еще осенью, так что все практически готово к юбилею Победы. Осталось только покрасить танк и обновить облицовку памятника Т-54, - сообщила Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Чиновник выразил надежду:
- Будем надеяться, что 9 мая мы все вместе соберемся на этот великий праздник, - написал Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU