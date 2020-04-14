2020-04-14T17:44:37+03:00
Общество

Реставрацию Мемориала Славы завершают в Сургуте

Ход работ оценили власти города
Руслан Савинов
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Реставрацию Мемориала Славы завершают в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".Реставрацию Мемориала Славы завершают в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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В Сургуте несмотря на режим самоизоляции продолжают готовиться к предстоящей годовщине Великой Победы. Сегодня, 14 апреля, мэр города Вадим Шувало вместе со своим заместителем Владимиром Шмидтом проверил состояние Мемориала Славы.

- Большая часть реставрационных работ была завершена еще осенью, так что все практически готово к юбилею Победы. Осталось только покрасить танк и обновить облицовку памятника Т-54, - сообщила Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Чиновник выразил надежду:

- Будем надеяться, что 9 мая мы все вместе соберемся на этот великий праздник, - написал Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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