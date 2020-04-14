2020-04-14T16:36:18+03:00
Общество

Югорчанам дали советы по подготовке к Пасхе

Как правильно выбрать продукты к праздничному столу?
Руслан Савинов
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Югорчанам дали советы по подготовке к ПасхеЮгорчанам дали советы по подготовке к ПасхеФото: pixabay.com
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Православный мир в воскресенье 19 апреля 2020 года отпразднует главный христианский праздник - Пасху. Эксперты Роспотребнадзора Югры дали рекомендации по выбору пищевых продуктов, чтобы праздник ничем не омрачился.

- Не покупайте продукты неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли. Дома соблюдайте сроки годности и условия хранения продуктов, особенно скоропортящихся, сырые продукты и готовую пищу храните раздельно, - напоминали специалисты.

Ранее мы рассказывали, как выбрать качественные яйца и кулич к празднику. Сегодня речь пойдет о твороге:

- Качество творога, вкус, цвет и запах напрямую зависят от технологии производства, массовой доли жира, использования различных пищевых наполнителей и добавок. У хорошего, качественного творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть кисловатый. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция – мягкая, нежно-маслянистая и однородная. При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: в первую очередь, она должна быть герметичной, что гарантирует сохранность продукта. Кстати, она и более гигиенична, ведь риск попадания болезнетворных бактерий почти минимален, - подробно рассказали о выборе творога в Роспотребнадзоре ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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