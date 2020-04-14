Мобильный технопарк для пенсионеров запустят в Сургутском районе

14 Апр 2020 2020-04-14T16:20:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сургутском районе купят технопарк для пенсионеров, чтобы дать возможность старшему поколению освоить современные технологии.

- Если эта идея будет реализована, а она будет, то район станет первым в округе, где появится мобильный технопарк для людей пожилого возраста. Наши пенсионеры хотят обучаться компьютерной графике, работе в интернете, есть заявки на обучение веб-дизайну и промышленному дизайну, - заявил глава района Андрей Трубецкой.

Отметим, что мобильный технопарк уже успешно работает для школьников муниципалитета. В нем учащиеся из разных поселений познают виртуальную реальность, узнают больше о космосе и робототехнике.

ИСТОЧНИК KP.RU