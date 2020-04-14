2020-04-14T16:20:18+03:00
Общество

Мобильный технопарк для пенсионеров запустят в Сургутском районе

Затею уже опробовали на школьниках
Руслан Савинов
Поделиться:
Мобильный технопарк для пенсионеров запустят в Сургутском районе. Фото администрации муниципалитета.Мобильный технопарк для пенсионеров запустят в Сургутском районе. Фото администрации муниципалитета.
Изменить размер текста:

В Сургутском районе купят технопарк для пенсионеров, чтобы дать возможность старшему поколению освоить современные технологии.

- Если эта идея будет реализована, а она будет, то район станет первым в округе, где появится мобильный технопарк для людей пожилого возраста. Наши пенсионеры хотят обучаться компьютерной графике, работе в интернете, есть заявки на обучение веб-дизайну и промышленному дизайну, - заявил глава района Андрей Трубецкой.

Отметим, что мобильный технопарк уже успешно работает для школьников муниципалитета. В нем учащиеся из разных поселений познают виртуальную реальность, узнают больше о космосе и робототехнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанам дали советы по подготовке к Пасхе
Мобильный технопарк для пенсионеров запустят в Сургутском районе
Продавец – мошенница из Сургута пообещала девушке наращивание волос
Вартовчанин украл микроволновку из аптеки на городском вокзале
Ханты-Мансийск украсят к 75-летию Победы
Прокуратура Югры отстояла права 41 дольщика в Нижневартовске
Осужденные в Югре во время пандемии общаются с родственниками по видеосвязи
Более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких подготовили в Югре
«Весенний нерест» вскоре начнется в Югре
В Нижневартовске ужесточат контроль за продажей алкоголя
В Югре угнали 46 автомобилей с начала 2020 года
Ежедневно в ХМАО производят 25 тысяч масок и 50 тонн антисептика
Новый вид обмана югорчан в интернете: пройди опрос и получи вознаграждение
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 14 апреля 2020 года составило 56 человек
Начинающие водители Югры спровоцировали 23 аварии в 2020 году
Один югорчанин украл туалетную воду, а второй – игровую приставку
Югорчанин печатает на 3Д-принтере бесплатные держатели масок врачам
В жилом доме на улице 30 лет Победы в Сургуте произошел пожар
Жителя Сургута осудят за продажу кастетов
В Югре введены ограничения охоты