Продавец – мошенница из Сургута пообещала девушке наращивание волос

14 Апр 2020 2020-04-14T15:57:14+03:00

Аферистке грозит до двух лет тюрьмы

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В полицию Сургута обратилась 24-летняя девушка с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества в интернете. По данным УМВД ХМАО, на сайте бесплатных объявлений она увидела информацию об оказании услуг по наращиванию волос.

- Сургутянка перевела мастеру более 11 тысяч рублей. Однако услугу ей так и предоставили, - пояснили сургутские полицейские.

Вскоре была задержана 21-летняя подозреваемая, разместившая заведомо ложное объявление. Как пояснила задержанная, так она решила подзаработать на личные нужды, а на самом деле наращиванием волос не занимается.

Известно, что подозреваемая работает продавцом в одном из сетевых продуктовых магазинов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновной может грозить лишения до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU