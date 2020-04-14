Продавец – мошенница из Сургута пообещала девушке наращивание волос
В полицию Сургута обратилась 24-летняя девушка с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества в интернете. По данным УМВД ХМАО, на сайте бесплатных объявлений она увидела информацию об оказании услуг по наращиванию волос.
- Сургутянка перевела мастеру более 11 тысяч рублей. Однако услугу ей так и предоставили, - пояснили сургутские полицейские.
Вскоре была задержана 21-летняя подозреваемая, разместившая заведомо ложное объявление. Как пояснила задержанная, так она решила подзаработать на личные нужды, а на самом деле наращиванием волос не занимается.
Известно, что подозреваемая работает продавцом в одном из сетевых продуктовых магазинов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновной может грозить лишения до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU