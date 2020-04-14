Прокуратура Югры отстояла права 41 дольщика в Нижневартовске

14 Апр 2020 2020-04-14T13:57:17+03:00

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Правоохранители Югры добились соблюдения прав участников долевого строительства жилья в регионе: с 2016 года один из застройщиков возводил в Старом Вартовске Нижневартовска многоквартирник с привлечением денег 41 дольщика.

- Первоначально ввод дома в эксплуатацию планировали в 2018 году. Однако обязательства застройщик не выполнил и в затем неоднократно переносил срок завершения строительства, - пояснили в региональной прокуратуре.

Известно, что ход завершения строительства находился на постоянном контроле органов прокуратуры.

В итоге удалось долиться того, что в марте 2020 года дом достроен и введен в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU