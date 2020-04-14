2020-04-14T13:48:51+03:00
Общество

Осужденные в Югре во время пандемии общаются с родственниками по видеосвязи

Вскоре большинство колоний региона оборудуют аппаратами для видеосвиданий
Руслан Савинов
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Осужденные в Югре во время пандемии общаются с родственниками по видеосвязи. Фото УФСИН ХМАО.Осужденные в Югре во время пандемии общаются с родственниками по видеосвязи. Фото УФСИН ХМАО.
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В исправительных учреждениях ХМАО осужденным предоставлена возможность звонить родными и близкими. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе УФСИН Югры.

Отмечается, что согласно статье 92 уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденным предоставляется право на телефонные разговоры:

- Эта услуга сегодня востребована среди отбывающих наказание. За три месяца 2020 года в колониях региона произошло около 65 тысяч телефонных звонков, - сообщили стражи порядка. Общение может проходить ежедневно, но не должно превышать 15 минут.

Также, например, в ФКУ ИК-15 есть терминал для видеосвиданий осужденных с родственниками: такие встречи приравниваются к телефонным переговорам.

Добавим, что подобные аппараты для видеозвонков вскоре установят во всех колониях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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