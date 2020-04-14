2020-04-14T13:19:15+03:00
Общество

Более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких подготовили в Югре

Наталья Комарова: «Потребность в ИВЛ полностью закрыта»
Руслан Савинов
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Более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких подготовили в ЮгреБолее тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких подготовили в ЮгреФото: pixabay.com
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По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, к 28 апреля в регионе развернут 1125 коек для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе 280 в реанимации.

- В условиях стационара уже развернуто 895 коек в 15 медорганизациях, из них 710 коек обеспечено подачей кислорода, в том числе 315 – аппаратами ИВЛ, - пояснила Комарова.

Стало известно, что в ХИАО насчитывается свыше тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, 45 кислородных концентраторов и 3 аппарата экстракорпоральной оксигенации методом насыщения крови кислородом.

- Потребность по обеспечению аппаратами ИВЛ закрыта за счет перераспределения между медорганизациями, – подвел итог глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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