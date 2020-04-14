«Весенний нерест» вскоре начнется в Югре

14 Апр 2020 2020-04-14T13:10:09+03:00

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На территории ХМАО с 24 апреля начнется проведение оперативно-профилактического мероприятия «Весенний нерест». Оно направлено на охрану водных биоресурсов, мигрирующих к местам нереста и нагула.

На водных объектах рыбохозяйственного значения Югры наступает запрет на вылов рыбы сетями: от начала таяния льда до 31 мая в Оби с притоками и пойменными системами.

В это время будут проходить рейды инспекторов Росрыболовства и других надзорных органов: полиция, Росгвардия, ГИМС МЧС по ХМАО, Природнадзор Югры.

- Норма вылова составляет: язь, щука, налим, судак суммарно — 10 кг. Окунь, плотва, елец, карась суммарно — 30 кг, - пояснили инспектора.

Ознакомиться с полным текстом правил рыболовства можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU