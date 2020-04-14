В Нижневартовске ужесточат контроль за продажей алкоголя

14 Апр 2020 2020-04-14T12:36:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске планируют ужесточить контроль за торговыми точками, продающими спиртное. По данным пресс-службы администрации города, в первую очередь проверяющие и правоохранители обратят внимание на те объекты, которые работают не только как магазины, но и как бары.

- Некоторые магазины совмещают функции продуктового магазина и бара. С момента введения на территории округа режима повышенной готовности, предприятия общепита – рестораны, кафе и бары приостановили свою деятельность. Это значит, что и данные торговые точки, должны поступить соответствующим образом. Обращаю внимание владельцев, что днем они могут продолжать работать в том же режиме, что и другие магазины, - заявил замглавы Нижневартовска Николай Лукаш.

Проверки уже начались. Нарушителей будут штрафовать: до 30 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч рублей для ИП, до 300 тысяч рублей для юрлиц.

ИСТОЧНИК KP.RU