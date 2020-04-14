2020-04-14T12:36:34+03:00
Общество

В Нижневартовске ужесточат контроль за продажей алкоголя

Нарушителей ждут штрафы
Руслан Савинов
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В Нижневартовске ужесточат контроль за продажей алкоголя. Фото администрации города.В Нижневартовске ужесточат контроль за продажей алкоголя. Фото администрации города.
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В Нижневартовске планируют ужесточить контроль за торговыми точками, продающими спиртное. По данным пресс-службы администрации города, в первую очередь проверяющие и правоохранители обратят внимание на те объекты, которые работают не только как магазины, но и как бары.

- Некоторые магазины совмещают функции продуктового магазина и бара. С момента введения на территории округа режима повышенной готовности, предприятия общепита – рестораны, кафе и бары приостановили свою деятельность. Это значит, что и данные торговые точки, должны поступить соответствующим образом. Обращаю внимание владельцев, что днем они могут продолжать работать в том же режиме, что и другие магазины, - заявил замглавы Нижневартовска Николай Лукаш.

Проверки уже начались. Нарушителей будут штрафовать: до 30 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч рублей для ИП, до 300 тысяч рублей для юрлиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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