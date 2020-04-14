В Югре угнали 46 автомобилей с начала 2020 года
Многие автовладельцы в ХМАО забывают об обеспечении сохранности авто и оставляют не запертыми двери и ключи внутри. По данным пресс-службы регионального НИБДД, итог такого невнимательного отношения к имуществу – угон.
С начала 2020 года в регионе совершено 46 угонов. К настоящему моменту в Югре зарегистрировано более 873 тысяч транспортных средств. Самым излюбленным автомобилем остается «ВАЗ»:
- «ВАЗ» имеет наименьшую техническую защищенность и простоту вскрытия. В большинстве случаев угоны совершают ночью со дворов, - рассказали автоинспекторы.
Отметим, что в шести случаях угонщики были пьяны.
- В случае угона вашего автомобиля срочно звоните в полицию, чем меньше времени прошло с момента преступления, тем выше вероятность задержания по горячим следам, - заявили стражи порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU