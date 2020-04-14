2020-04-14T12:25:20+03:00
Общество

В Югре угнали 46 автомобилей с начала 2020 года

Большинство угонщиков без труда совершили преступления
Руслан Савинов
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В Югре угнали 46 автомобилей с начала 2020 годаВ Югре угнали 46 автомобилей с начала 2020 годаФото: pixabay.com
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Многие автовладельцы в ХМАО забывают об обеспечении сохранности авто и оставляют не запертыми двери и ключи внутри. По данным пресс-службы регионального НИБДД, итог такого невнимательного отношения к имуществу – угон.

С начала 2020 года в регионе совершено 46 угонов. К настоящему моменту в Югре зарегистрировано более 873 тысяч транспортных средств. Самым излюбленным автомобилем остается «ВАЗ»:

- «ВАЗ» имеет наименьшую техническую защищенность и простоту вскрытия. В большинстве случаев угоны совершают ночью со дворов, - рассказали автоинспекторы.

Отметим, что в шести случаях угонщики были пьяны.

- В случае угона вашего автомобиля срочно звоните в полицию, чем меньше времени прошло с момента преступления, тем выше вероятность задержания по горячим следам, - заявили стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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