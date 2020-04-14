Ежедневно в ХМАО производят 25 тысяч масок и 50 тонн антисептика
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в совещании с полномочным представителем президента РФ в УрФО. Мероприятие было посвящено профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.
Стало известно, что в ХМАО изготовлением масок занимается 124 малых и средних предприятия:
- Ежедневно они производят более 25 тысяч масок. Благодаря им средствами индивидуальной защиты обеспечены сотрудники силовых ведомств, волонтеры, специалисты органов соцзащиты, - пояснили Югорские власти.
Кроме того, завод химреагентов в Когалыме выпускает антисептик для обработки помещений, транспорта и поверхностей. К настоящему моменту мощность предприятия составляет 50 тонн раствора в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU