Вартовчанин украл микроволновку из аптеки на городском вокзале

14 Апр 2020 2020-04-14T15:08:51+03:00

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Воришка утащил микроволновку из киоска на вокзале в Нижневартовске. По этому происшествию следователи Сургутского линейного отдела МВД на транспорте возбудили уголовное дело.

Оказалось, 54-летний вартовчанин ночью без определенной цели находился на вокзале и подошел к неработающему аптечному киоску, а затем решился на кражу.

- Он рассчитывал, что в запертом киоске остаются медикаменты, однако когда отогнул одну из витрин, то препаратов там не оказалось. Тогда злоумышленник умыкнул микроволновку, - пояснили в пресс-службе СО Сургутского ЛО МВД на транспорте.

Похищенное было изъято, преступник сознался: возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU