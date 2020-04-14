2020-04-14T15:08:51+03:00
Происшествия

Вартовчанин украл микроволновку из аптеки на городском вокзале

Внутри аптечного пункта он безуспешно искал медикаменты
Руслан Савинов
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Вартовчанин украл микроволновку из аптеки на городском вокзалеВартовчанин украл микроволновку из аптеки на городском вокзалеФото: pixabay.com
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Воришка утащил микроволновку из киоска на вокзале в Нижневартовске. По этому происшествию следователи Сургутского линейного отдела МВД на транспорте возбудили уголовное дело.

Оказалось, 54-летний вартовчанин ночью без определенной цели находился на вокзале и подошел к неработающему аптечному киоску, а затем решился на кражу.

- Он рассчитывал, что в запертом киоске остаются медикаменты, однако когда отогнул одну из витрин, то препаратов там не оказалось. Тогда злоумышленник умыкнул микроволновку, - пояснили в пресс-службе СО Сургутского ЛО МВД на транспорте.

Похищенное было изъято, преступник сознался: возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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