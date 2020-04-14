2020-04-14T11:38:55+03:00
Происшествия

Новый вид обмана югорчан в интернете: пройди опрос и получи вознаграждение

Доверчивость дорого обходится кошельку
Руслан Савинов
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Мошенники выманивают денежные средства у югорчан под предлогом продажи товаров и участия в опросах

В Югре накануне, 13 апреля, случилось 17 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более миллиона рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины и женщины среднего возраста. Их обманывали под предлогом пресечения списания денег, покупки - продажи товаров, а также участия в опросах.

Так, 19-летняя жительница столицы ХМАО стала жертвой мошенников при попытке купить телефон на «Авито». В итоге с карты девушки было списали 26 тысяч рублей.

Тем временем в полицию Пыть-Яха обратилась 44-летняя женщина, которую обманули неизвестные в соцсети «ВКонтакте»:

- Мошенники сообщили ей, что после прохождения опроса от одного из банков ей полагается выигрыш 157 тысяч рублей. Злоумышленники списали с карты югорчанки десять тысяч рублей, - пояснили стражи порядка.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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