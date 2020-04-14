2020-04-14T14:33:39+03:00
Общество

Ханты-Мансийск украсят к 75-летию Победы

Первый этап подготовки уже начат
Руслан Савинов
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Ханты-Мансийск украсят к 75-летию Победы. Фото администрации города.Ханты-Мансийск украсят к 75-летию Победы. Фото администрации города.
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До юбилейного дня Великой Победы осталось менее месяца. Хантымансийцы уже сегодня могут наблюдать на Центральной площади, фасадах зданий и опорах освещения первый этап преображения города

По данным администрации города, к концу апреля украшения с символикой праздника появятся в каждом общественном месте.

- Уже украшены центральные улицы – преобразились Мира, Гагарина, Энгельса. Позже будут установлены 56 флагов, а также 12 пятиконечных светящихся звезд на площади Свободы. Специальные стенды, декорированные под книги, установят на пешеходной зоне по ул. Карла-Маркса, - пояснили власти Ханты-Мансийска.

Добавим, что уникальным украшением города станут 84 лайтбокса с фотографиями военного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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