Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 14 апреля 2020 года составило 56 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 апреля 2020 года: 56 человек. за последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 15 новых случаев.
Однако есть и хорошие новости: еще четыре пациента в ХМАО здоровы. Двое - выписаны в Сургуте, двое - из ОКБ Ханты-Мансийска. Итого в регионе полностью выздоровели девять человек к настоящему моменту.
Тем временем, департамент здравоохранения Югры сообщает, что трое пациентов - в тяжелом состоянии, один из них на ИВЛ, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 56 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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