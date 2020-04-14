Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 14 апреля 2020 года составило 56 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T10:51:03+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 56 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 14 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 апреля 2020 года: 56 человек. за последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 15 новых случаев.

Однако есть и хорошие новости: еще четыре пациента в ХМАО здоровы. Двое - выписаны в Сургуте, двое - из ОКБ Ханты-Мансийска. Итого в регионе полностью выздоровели девять человек к настоящему моменту.

Тем временем, департамент здравоохранения Югры сообщает, что трое пациентов - в тяжелом состоянии, один из них на ИВЛ, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 56 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU