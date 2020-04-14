Начинающие водители Югры спровоцировали 23 аварии в 2020 году

14 Апр 2020 2020-04-14T10:40:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На югорских дорогах с начала 2020 года случилось 23 аварии по вине водителей, стаж управления которых до двух лет. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД Югры, в таких ДТП 41 человек получил травмы.

- Садясь за руль автомобиля необходимо: проверить исправность транспорта перед началом движения, исключить употребление алкоголя, соблюдать ПДД и не допускать резких ускорений, торможений, а также перестроений, - дали свои советы начинающим водителям автоинспектора.

Кроме того, обязательно нужно пристегивать ремнями и пассажиров, а при перевозке детей обязательно использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU