Начинающие водители Югры спровоцировали 23 аварии в 2020 году
На югорских дорогах с начала 2020 года случилось 23 аварии по вине водителей, стаж управления которых до двух лет. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД Югры, в таких ДТП 41 человек получил травмы.
- Садясь за руль автомобиля необходимо: проверить исправность транспорта перед началом движения, исключить употребление алкоголя, соблюдать ПДД и не допускать резких ускорений, торможений, а также перестроений, - дали свои советы начинающим водителям автоинспектора.
Кроме того, обязательно нужно пристегивать ремнями и пассажиров, а при перевозке детей обязательно использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU