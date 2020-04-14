Один югорчанин украл туалетную воду, а второй – игровую приставку
В ХМАО за минувшие сутки, 13 апреля, случилось 44 преступления. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 26 нарушений закона, из них: три мошенничества и шесть краж и выявлено более девяти тысяч правонарушений.
Так, 32-летний ураец в магазине на улице Ленина похитил туалетную воду общей стоимостью более 4400 рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчина под подпиской о невыезде.
Тем временем в Нижневартовске полицейские установили подозреваемого в краже. Ранее судимый 33-летний югорчанин в квартире дома на улице Чапаева похитил игровую приставку стоимостью 14500 рублей. Проводится проверка.
Кроме того, в Югре накануне раскрыли пять 5 ранее произошедших преступлений, из них: кража и четыре мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU