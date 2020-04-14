Югорчанин печатает на 3Д-принтере бесплатные держатели масок врачам

14 Апр 2020 2020-04-14T10:03:05+03:00

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Житель Нягани Илья Казаков изготавливает полезные аксессуары для медработников. Отмечается, что изготовленные им держатели снижают нагрузку от длительного ношения масок на лице.

Илья отметил, что идея принадлежит школьнику из Канады. Однако югорчанин решил не оставаться в стороне и начал делать держатели на домашнем 3Д-принтере. Первую партию в тридцать штук Казаков подарил детской поликлинике Нягани:

- Понимаю, насколько тяжело носить маску целый день. Фигурная полоска позволяет значительно снизить нагрузку, - пояснил Казаков.

Известно, что держатель пришелся по душе местным медикам:

- Очень удобное устройство, не болят уши от масочных резинок, — рассказала фельдшер Няганской городской детской поликлиники Евгения Корпусева.

ИСТОЧНИК KP.RU