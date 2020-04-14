Жителя Сургута осудят за продажу кастетов

14 Апр 2020 2020-04-14T09:23:45+03:00

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Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Сургутского района. По данным региональной прокуратуры, мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям «Незаконное изготовление холодного оружия» и «Незаконный сбыт холодного оружия», а также «Покушение на незаконный сбыт холодного оружия».

Следствием установлено, что обвиняемый изготавливал с помощью имеющихся у него инструментов кастеты и продавал сургутянам.

Напомним, что оборот кастетов законом РФ «Об оружии» запрещен.

- При очередной продаже холодного оружия злоумышленника и задержали, - пояснили полицейские.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU