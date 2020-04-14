Жителя Сургута осудят за продажу кастетов
Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Сургутского района. По данным региональной прокуратуры, мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям «Незаконное изготовление холодного оружия» и «Незаконный сбыт холодного оружия», а также «Покушение на незаконный сбыт холодного оружия».
Следствием установлено, что обвиняемый изготавливал с помощью имеющихся у него инструментов кастеты и продавал сургутянам.
Напомним, что оборот кастетов законом РФ «Об оружии» запрещен.
- При очередной продаже холодного оружия злоумышленника и задержали, - пояснили полицейские.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU