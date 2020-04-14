В Югре введены ограничения охоты

14 Апр 2020 2020-04-14T09:14:09+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, в котором регламентируется порядок охоты в период пандемии коронаивируса.

Итак, с 13 апреля по 24 мая 2020 года весенняя охота на территории ХМАО запрещена физлицам, не имеющим регистрации по месту жительства на территории Югры. Отмечается, что имеющие регистрацию, охотиться могут.

- Разрешена охота на водоплавающую и боровую дичь на охотничьих угодьях в пределах одной из зон в границах муниципального образования Югры, - говорится в постановлении.

Добавим, что охотникам запрещено посещать вахтовые поселки, а также объекты производственной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU