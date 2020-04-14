Вахтовиков Югры тестируют на заболевание коронавирусом
Глава ХМАО Наталья Комарова напомнила, что в регионе большое число людей работает вахтовым методом. Поэтому большое внимание уделено организации взаимоотношений органов власти с нефтегазовыми предприятиями, включая подрядчиков.
- В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксированы факты возникновения заболевания среди вахтовиков. В этом случае мы полностью изолируем площадки, где размещены вахтовые поселки, исключая возможность ее покидания, – пояснила Комарова.
Она отметила, что для обеспечения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции предприятиями запущено собственное тестирование работников:
- В ближайшее время планируется охватить диагностикой свыше 45 тысяч человек в различных организациях, - уточнила Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU