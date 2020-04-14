Вахтовиков Югры тестируют на заболевание коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T09:05:39+03:00

Более 45 тысяч тестов предстоит провести в ближайшее время

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Глава ХМАО Наталья Комарова напомнила, что в регионе большое число людей работает вахтовым методом. Поэтому большое внимание уделено организации взаимоотношений органов власти с нефтегазовыми предприятиями, включая подрядчиков.

- В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксированы факты возникновения заболевания среди вахтовиков. В этом случае мы полностью изолируем площадки, где размещены вахтовые поселки, исключая возможность ее покидания, – пояснила Комарова.

Она отметила, что для обеспечения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции предприятиями запущено собственное тестирование работников:

- В ближайшее время планируется охватить диагностикой свыше 45 тысяч человек в различных организациях, - уточнила Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU