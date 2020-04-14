2020-04-14T08:47:36+03:00
Происшествия

Жителя Свердловской области задержали в Югре с героином и спайсом

Наркосбытчика задержали при обустройстве очередной закладки
Руслан Савинов
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Жителя Свердловской области задержали в Югре с героином и спайсом. Фото УМВД ХМАО.Жителя Свердловской области задержали в Югре с героином и спайсом. Фото УМВД ХМАО.
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Полиция Советского района задержала 35-летнего жителя Свердловской области по подозрению в обороте наркотиков.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, мужчина спрятал закладку на одной из остановок Советского, когда его задержали.

В ходе досмотра у задержанного обнаружено несколько свертков неизвестного вещества в виде смеси порошка и комочков. Экспертиза в лаборатории показала, что в четырех свертках из фрагментов фольги находился героин общей массой 2,385 грамма, в остальных – спайс массой 2,027 грамма, – пояснили стражи порядка.

Наркосбытчик - житель Североуральска Свердловской области и неоднократно приезжал в Советский для реализации запрещенных средств.

Возбуждено уголовное дело, мужчина под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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