14 Апр 2020 2020-04-14T08:47:36+03:00

Жителя Свердловской области задержали в Югре с героином и спайсом. Фото УМВД ХМАО.

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Полиция Советского района задержала 35-летнего жителя Свердловской области по подозрению в обороте наркотиков.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, мужчина спрятал закладку на одной из остановок Советского, когда его задержали.

В ходе досмотра у задержанного обнаружено несколько свертков неизвестного вещества в виде смеси порошка и комочков. Экспертиза в лаборатории показала, что в четырех свертках из фрагментов фольги находился героин общей массой 2,385 грамма, в остальных – спайс массой 2,027 грамма, – пояснили стражи порядка.

Наркосбытчик - житель Североуральска Свердловской области и неоднократно приезжал в Советский для реализации запрещенных средств.

Возбуждено уголовное дело, мужчина под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU