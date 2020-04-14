Жителя Свердловской области задержали в Югре с героином и спайсом
Полиция Советского района задержала 35-летнего жителя Свердловской области по подозрению в обороте наркотиков.
По данным пресс-службы УМВД ХМАО, мужчина спрятал закладку на одной из остановок Советского, когда его задержали.
В ходе досмотра у задержанного обнаружено несколько свертков неизвестного вещества в виде смеси порошка и комочков. Экспертиза в лаборатории показала, что в четырех свертках из фрагментов фольги находился героин общей массой 2,385 грамма, в остальных – спайс массой 2,027 грамма, – пояснили стражи порядка.
Наркосбытчик - житель Североуральска Свердловской области и неоднократно приезжал в Советский для реализации запрещенных средств.
Возбуждено уголовное дело, мужчина под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU