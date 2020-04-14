2020-04-14T08:13:48+03:00
Происшествия

«Богдана» занесло на другой автомобиль на югорской трассе

Водитель и пассажир получили травмы
Руслан Савинов
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«Богдана» занесло на другой автомобиль на югорской трассе«Богдана» занесло на другой автомобиль на югорской трассе
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На территории ХМАО накануне, 13 апреля, пять человек получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, в 12:45 на улице Индустриальная в Нижневартовске 25-летний водитель за рулем автомобиля «Богдан», по предварительным данным, допустил занос автомобиля с последующим выездом на встречку.

Там он столкнулся с автомобилем «JMC», которым управлял 56-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Богдана» и его пассажир получили травмы.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шестерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 28 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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