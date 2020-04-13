13 Апр 2020 2020-04-13T22:58:21+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 14 апреля 2020 года составило 41 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 14 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 апреля 2020 года: 41 человек. За сутки новых случаев не зафиксировано.

Однако в целом по России инфекция шагает семимильными шагами:

- За последние сутки в РФ подтверждены 2 558 случаев коронавирусной инфекции в 62 регионах, при этом выписано по выздоровлению 179 человек. Всего в стране зарегистрировано 18 328 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1470 человек, - пояснили в федеральном Роспотребнадзоре.

Кроме того, за сутки в России зафиксировано 18 летальных случаев: 10 - Москва, 3 - Нижегородская область, 2 - Чечня, 1 Московская область, 1 - Мурманская областт, 1 - Северная Осетия. За всё время в России от коронавируса скончалось 148 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Югре такова: 41 случай заболевания, пять человек полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 4 390 жителя региона, а 8 039 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU