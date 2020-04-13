2020-04-13T17:33:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре заработает «Цифровой пропуск»

Уже начал работу отдельный цифровой портал
Руслан Савинов
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В Югре заработает «Цифровой пропуск». Скриншот брифинга.В Югре заработает «Цифровой пропуск». Скриншот брифинга.
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В ХМАО в тестовом режиме начала работу система «Цифровой пропуск». Уже создан портал для оформления электронного разрешения на выход из дома. Подробности и назначение системы пояснил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

- В базу данных необходимо самостоятельно заносить: куда вы идете, по какой причине и во сколько вам необходимо временно прервать самоизоляцию. Это же касается и работодателей. Они выставляют график движения своих сотрудников, - заявил Ципорин.

Он отметил, что в случае выявления человека на улице стражами порядка, они могут проверить, оставлял ли гражданин заявку на то, чтобы по прервать режим самоизоляции.

- За неделю систему протестируют, сделают доработки. Со следующей недели система заработает во всех муниципалитетах региона. Подобные меры помогут кардинально повлиять на сдерживание распространения коронавируса.

В Югре заработает «Цифровой пропуск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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