В Нижневартовске ищут спортивный талисман города

13 Апр 2020 2020-04-13T16:45:17+03:00

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В Нижневартовске дали старт конкурсу «Спортивный талисман Нижневартовска». Участникам необходимо изобразить яркого запоминающегося персонажа или нескольких, как на Олимпиаде в Сочи, которые помогут продвижению и популяризации спорта в городе.

- Символ должен отражать национальные и культурные особенности Нижневартовска и Югры, не повторять уже созданные визуальные образы, быть интересными, оригинальными и вызывать позитивные эмоции, - сообщили организаторы конкурса.

Принять участие могут все желающие от 7 лет и старше, как индивидуально, так и коллективно.

Произведения, рисунки, объемные фигуры, можно сфотографировать и прислать в личные сообщения в группу в соцсети «ВКонтакте». Работы принимаются до 26 апреля. Добавим, что победители получат дипломы и денежные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU