2020-04-13T16:33:44+03:00
Происшествия

Госавтоинспекторы Югры нашли четырех угонщиков автомобилей

Преступников спровоцировали на угон оставленные в авто ключи
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы Югры нашли четырех угонщиков автомобилейГосавтоинспекторы Югры нашли четырех угонщиков автомобилейФото: pixabay.com
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Сотрудники ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа с 4 по 10 апреля раскрыли 30 преступлений, четыре из которых угоны.

Например в дежурную полиции Пыть-Яха обратилась 35-летняя югорчанка с заявлением о том, что неизвестный угнал ее «Шкоду» с территории станции технического обслуживания. Вскоре госавтоинспекторы задержали 32-летнего подозреваемого.

- Не провоцируйте злоумышленников халатным отношением к сохранности транспорта. Выработайте у себя привычку контролировать: окна, багажник, капот и дверцы машины. Эти простые правила помогут сохранить в целостности автомобиль, - обратились к югорчанам стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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