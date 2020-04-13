2020-04-13T16:23:53+03:00
Общество

На реках Югры тронулся лед

Уровень воды продолжает повышаться
Руслан Савинов
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На реках Югры тронулся ледНа реках Югры тронулся ледФото: pixabay.com
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На всех реках ХМАО наблюдаются весенние явления. Подробнее об этом сообщила пресс-служба МЧС Югры:

- Лед потемнел, что говорит о его таянии и потере прочности. На отдельных участках наблюдаются промоины, образование закраин, вода на льду, что является предвестником ледохода, - уточнили спасатели.

Состояние ледового покрытия контролируют ежесуточно. Кроме того, уже проведены ледовзрывные работы на затороопасных участках рек в Ханты-Мансийском районе.

- На отдельных участках подвижки льда могут начаться раньше, вне зависимости от основной «головы» ледохода, - предупредили спасатели.

К настоящему моменту на реках региона уровни воды повышаются за сутки на реке Обь 1-7 см, на реке Иртыш 6-12 см, на реке Конда 1-13 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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